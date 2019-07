„Tim, ich bring Dir gleich das Banner“, ruft Bauhofleiter Wolfgang Unverricht zur Bühne hoch. Dort ist Tim Remark gerade mit den letzten Handgriffen beschäftigt. Die Vorbereitungen für das Heddesema Dorffeschd laufen am Mittwochvormittag auf Hochtouren. Die etwa neun mal sechs Meter große Bühne auf dem Dorfplatz steht bis auf die Verkleidung schon – für Routinier Remark kein Problem. Auf Anhängern fest montiert, rollen die sogenannten Trailerbühnen mehr oder weniger fix und fertig an. „Vor Ort werden sie nur noch aufgeklappt“, erklärt der Veranstaltungsmeister. „Und optisch sehen sie trotzdem gut aus“, nickt er zufrieden.

Rund eineinhalb Stunden hat Remark zusammen mit einem Mitarbeiter zum Aufbau auf dem Dorfplatz benötigt. Für eine konventionelle Bühne, die Stück für Stück montiert wird, hätte er mit vier bis sechs Mann mindestens sechs Stunden gebraucht, sagt er. Seit 15 Jahren schon ist der Inhaber der Firma RS-Event aus Ladenburg bei Festen in Heddesheim im Einsatz. Auch bei der Einweihungsfeier auf dem Dorfplatz war er dabei. Am Dorffeschd-Samstag wird er noch die beiden anderen Bühnen aufstellen: die kleinere für das Weindorf und die ganz große auf dem Edeka-Platz.

Helfer auf allen drei Plätzen

Bauhofleiter Unverricht befestigt inzwischen mit Norbert Wanzel das Banner „Heddesema Dorffeschd“ an einer Querstange an der hinteren Bühnenwand. Langsam ziehen die beiden es nach oben, bis es gerade hängt. Wanzel, schon zu Straßenfest-Zeiten im Orga-Team, sorgt beim Dorffeschd dafür, dass die Abläufe auf der Bühne passen – „und sich auch die Künstler wohlfühlen“, wie er erklärt. „Nach dem ersten Dorffeschd haben die Leute Erwartungen“, weiß der Heddesheimer und verspricht: „Die Erwartungen wollen wir erfüllen.“

Bauhofchef Unverricht ist, was die Vorbereitungen betrifft, zuversichtlich: „Alles im grünen Bereich.“ In einer letzten Sitzung mit den Vereinen seien nochmals klare Absprachen getroffen worden. „Es gibt auf jedem der drei Plätze je einen Hauptverantwortlichen von Vereinen und Organisationskomitee“, kündigt er an. Hinzu kommen jeweils zwei Extra-Helfer der Vereine, die dort anpacken, wo es nötig wird. Auch zwei Bauhof-Mitarbeiter sind auf jedem der Plätze für die technische Hilfe zur Stelle – „und sei es, wenn eine Toilette nicht funktioniert“, wie Unverricht erklärt. „Alle meine 27 Leute sind im Einsatz“, sagt er nicht ohne Stolz: „Sie planen ihre Urlaube so, dass sie da sind, wenn sie gebraucht werden.“

Beim Dorffeschd ist das quasi rund um die Uhr. Dafür bittet Unverricht auch die Anwohner um Verständnis: „Wir müssen am Sonntagmorgen schon ab 7 Uhr wieder saubermachen“, sagt er und verspricht, dass Akku-Blasgeräte zum Einsatz kommen: „Die sind etwas leiser als Geräte mit Motoren.“ Nach einer kurzen Nacht – die Musik spielt am Samstag bis 1.30 Uhr – endet das Programm am zweiten Festtag dafür bereits um 17 Uhr: „Die Leute sollen am Sonntagabend zur Ruhe kommen können“, sagt Unverricht – und schließt sein Bauhof-Team ein.

Per Bus-Shuttle zur Festmeile

Besuchern des Dorffeschds rät er, am Samstagabend den Shuttle-Bus zwischen Badesee und Ortskern zu nutzen. Rund um die Rathaus-Kreuzung sind die Straßen ab dem Morgen gesperrt. Auch eine Zufahrt in die Tiefgarage der Schaafeckstraße sei nicht möglich, erklärt er. Der Edeka-Markt in der Oberdorfstraße schließt zugunsten des Dorffeschds am Samstag bereits um 16 Uhr, wofür Unverricht dem Marktbetreiber Dieter Zipser dankt. Wer mit dem Fahrrad kommt, sollte dieses an den speziell gekennzeichneten Flächen rund um die Festmeile abstellen, damit keine Wege für Rettungsfahrzeuge versperrt werden, bittet er zudem.

Insgesamt sind 220 Helfer der Vereine am Wochenende im Einsatz. „Wir freuen uns alle auf das Fest“, sagt Unverricht, der speziell am Samstagabend wieder mit mehreren tausend Gästen, auch von außerhalb Heddesheims rechnet: „Wir haben bis in den Odenwald plakatiert.“

