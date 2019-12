Alphorn erklingt im Gotteshaus

Seit einigen Jahren lädt der Förderverein evangelische Kirchenmusik im Spätjahr zu einem Benefizkonzert ein, um die Arbeit der musikalischen Gruppen in der Kirchengemeinde zu unterstützen. In diesem Jahr konzertierte der heimische Posaunenchor, das musikalische Aushängeschild der Gemeinde. „Lufums“ – Lasst uns froh und munter sein – heißt es traditionell im Anschluss beim geselligen Teil.

Obfrau Gesa Mayer begrüßte die Musikfreunde in der Kirche mit den Worten: „Mit Lufums und dem Adventskonzert wollen wir einen Beitrag leisten, dass es bei uns nicht kalt und grau, sondern bunt und fröhlich wird.“ Pfarrer Dierk Rafflewski stellte fest, dass der Advent eine bedrohte Zeit sei: „Gefühlt wird der Advent von Weihnachten verschluckt. Die Vorfreude verschwindet schleichend“, so der Pfarrer.

Mit einer überraschenden Premiere wartete der langjährige Dirigent des evangelischen Posaunenchors Heddesheim, Hansjörg Tenbaum auf. Mit zwei Alphorn-Soli, begleitet vom Posaunenchor und der Orgel, erfreute er die über 200 Konzertbesucher. Komponiert hat das Hirtenlied Bezirkskantor Simon Langenbach. Hansjörg Tenbaum fragte ins Publikum: „Alphorn, Posaunenchor und Hirtenlied: Wie passt das zusammen?“ Die Antwort gab er auch: „Hirten und Weihnachten gehören ja auch zusammen“. Am Dirigentenpult stand dabei Pia Tenbaum, die die Musiker sicher führte. Überhaupt muss man dem Posaunenchor und seinen seit Jahren engagierten Verantwortlichen bescheinigen, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen und die Tradition der Kirchenmusik nicht aus den Augen verlieren. Peppige, flotte Arrangements wechselten sich mit den altbekannten Melodien ab. Auffallend ist, dass im Posaunenchor zahlreiche junge Musiker ihren Part als vollwertige Kräfte spielen. Dass dem Publikum die Auswahl der Lieder gefiel, bewies der herzliche Applaus. Und weil die Heddesheimer selbst gerne singen, durften auch die Besucher ihre Stimmen erklingen lassen und taten das mit großer Freude. Dass Organist Henning Scharf ein Könner ist, stellte er nicht nur an der Orgel, sondern auch am Flügel unter Beweis. „Es ist immer wieder schön, mit dir Konzerte zu spielen“, dankte Tenbaum seinem musikalischen Freund.

Neue Gemeindemitglieder dabei

Ob Weihnachts- oder Adventslieder, die Stücke kamen beim Publikum bestens an. Der stehende Beifall am Ende des Konzerts unterstrich den gelungenen Abend. Birgit Schultz, die Vorsitzende des Fördervereins, dankte den Akteuren und Helfern. „Es war viel Arbeit im Vorfeld zu leisten“, erinnerte sie.

Beim abschließenden, gemütlichen Zusammensein im evangelischen Gemeindehaus waren etliche neue Gesichter zu sehen. „Wir hatten mit eigens von Pfarrer Dierk Rafflewski angefertigten Postkarten die Heddesheimer Neubürger eingeladen“, bemerkte Schultz dazu.

