Als Cäcilienverein gegründet

Dass Sängerbund und katholischer Kirchenchor Heddesheim in diesem Jahr beide Jubiläum feiern, ist kein Zufall: Immerhin waren sie mal eins. Nämlich im Jahr 1869, als sich der „Cäcilienverein Heddesheim“ als kirchlicher und weltlicher Verein gründete, wie in der Festschrift zum 110. Sängerbund-Jubiläum, aber auch auf der Homepage der Sänger zu lesen ist. Erster Vorsitzender wurde Pfarrer Barth, sein Stellvertreter Friedrich Erbacher. „Das für das Emporblühen des jungen Vereins wichtige Amt des Dirigenten übernahm Herr Oberlehrer Hönig“, schreibt der Sängerbund in seiner ausführlichen Chronik.

25 Jahre hielt die Gemeinsamkeit, dann trennten sich die Wege von weltlicher und kirchlicher Sparte im Verein. „Das muss heiße Diskussionen gegeben haben“, sagt der heutige Sängerbundsvorsitzende Hans Siegel schmunzelnd. Während die einen fortan als Sängerbund firmierten – gleichwohl mit der Jahreszahl 1869 im Namen –, setzten die anderen ihre Arbeit als Katholischer Kirchenchor fort. agö

