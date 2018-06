Alte Ortsansichten zieren Wände

Anzeige

Es sollte ein Beitrag zum Jubiläumsjahr 1100 Jahre Heddesheim sein und wurde zum Hingucker im Schaufenster des Fotostudios von Martin Kemmet in der Heddesheimer Unterdorfstraße: Eine Collage aus Reproduktionen alter Postkarten mit Ortsmotiven, die Kemmet aus dem eigenen Fundus und dem seines Onkels Einhard Kemmet zusammengestellt hat.

„Ich wurde sehr oft darauf angesprochen“, berichtet der Fotograf und Urheber des Werks. Noch immer kämen Bürger in seinen Laden und fragten nach Abzügen von den alten Bildern. Einer der Bewunderer, die vergangenes Jahr vor der Collage stehenblieben, war Steve Kühny, Leiter des örtlichen Seniorenpflegeheims. Um den Bewohnern im Haus am Seeweg eine Freude zu bereiten, interessierte auch er sich für die historischen Ortsansichten – jedoch nicht in Postkarten-Größe, sondern als großformatiger Wandschmuck auf Leinwand. Eine Herausforderung für den Repro-Experten Kemmet. „Jeder Kratzer auf den alten Bildern ist bei zehnfacher Vergrößerung eben auch zehnmal so groß“, erklärt er, warum die Nachbearbeitung besonders aufwendig war. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen – und ist seit Kurzem im Seniorenheim zu bewundern.

Unter den vielen historischen Motiven aus dem Fundus der Kemmets hatte Kühny eine alte Ansicht der Unterdorfstraße, das längst abgerissene Gasthaus „Hirsch“, eine Ortsansicht aus westlicher Richtung und natürlich das evangelische Pfarrhaus mit der benachbarten Kirche ausgewählt – immerhin gehört das Pflegeheim zur evangelischen Heimstiftung.