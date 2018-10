Am Ende des Stücks trifft Arielle ihre Fans

Nach dem tosenden Applaus im Bürgerhaus „Pflug“ ist Organisatorin Annette Eyckmann voll des Lobes: „Das war ein wirklich sehr gelungenes Stück“, sagt die Leiterin der Heddesheimer Gemeindebücherei. Mit „Arielle die kleine Meerjungfrau“ hat die Theatermanufaktur Dresden für leuchtende Kinderaugen und begeisterte Stimmung bei Groß und Klein gesorgt.

Das etwa alle drei Monate durch die Bücherei initiierte Kindertheater hatte wieder zahlreiche Zuschauer in den Saal des Bürgerhauses „Pflug“ gelockt, der sich zur Vorstellung in die bunte Unterwasserwelt der kleinen Meerjungfrau Arielle und ihrer Freunde verwandelte. Zum ersten Mal war Bianka Heuser mit ihrem umfangreichen Repertoire an Handpuppen zu Gast beim Kindertheater in Heddesheim, obgleich die Puppen- und Schauspielerin mit der von ihr gegründeten Theatermanufaktur sogar international stark vertreten ist. In Österreich, den USA, in Taiwan und sogar im Iran konnte die Dresdnerin bereits viele Kinder für ihre Handpuppen begeistern und durch ihr Bühnenspiel zum Lachen bringen. Lautes Gelächter erschallte immer wieder auch im Bürgerhaus in Heddesheim – etwa beim Auftritt des tollpatschigen Fisches Fabius, der durch seine ulkige Art zu sprechen sofort die Herzen der Kinder gewann, oder aber auch beim Kampf des Fisches mit der bösen Seeschlange.

Eltern und Großeltern in den hinteren Reihen verfolgten das bekannte Unterwassermärchen ebenso gespannt wie die Kleinsten, die direkt vor der liebevoll hergerichteten Kulisse ihren Platz fanden. Gesänge der rothaarigen, sympathischen Meerjungfrau, starke Auftritte der bösen Meereshexe Ursula mit Blitzlichtgewitter und Wahrsagekugel, emotionale Liebesepisoden zwischen Arielle und dem Menschenprinzen sowie lustige Szenen mit der Meerjungfrau und ihren Freunden Fabius und dem sprechenden Schwamm, zogen Groß und Klein für 45 Minuten in ihren Bann.

Auch die beiden jungen Besucherinnen Sarah und Rena erfreuten sich an dem Puppenspiel nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. „Ich fand’s toll“, erzählt die fünfjährige Sarah stolz. Wer wollte, konnte Arielle anschließend noch „persönlich“ treffen, was sich als besonderer Höhepunkt für die Kleinen erwies. Bianka Heuser stellte ihre beliebte Handpuppe nach Abschluss des Stücks noch für einige Minuten zum Bestaunen und Fotografieren zur Verfügung, ehe die Dresdnerin zu weiteren Terminen nach Pforzheim, Heidelberg und Frankfurt aufbrechen musste. mip

