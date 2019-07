Am See werden Ideen gesammelt

Am Sonntag, 28. Juli, veranstaltet das Jugendvertretergremium Heddesheim (JVG) seine alljährliche Jugendversammlung. Diese findet von 14 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Badesees Heddesheim (in der Nähe der Holzhütte) statt und richtet sich an alle Heddesheimer Jugendlichen und Kinder ab 12 Jahre. Die Jugendvertreter werden anhand von T-Shirts beziehungsweise einer aufgestellten JVG-Fahne zu erkennen sein.

Passend zu den warmen Temperaturen haben sich die Jugendvertreter Wasser-Spielaktionen ausgedacht, die für Abkühlung und Spaß sorgen. Dabei wollen die Jugendvertreter den Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, entweder im persönlichen Gespräch oder aber anhand von Stellwänden ihre Anregungen für ein jugendfreundliches Heddesheim abzugeben. Denn auch, wenn es bereits eigene Projektideen gibt, die gerade vom Rathaus überprüft werden, ist es den Jugendvertretern wichtig, die Vorschläge und Ideen der Jugend im Ort aufzunehmen und sich für diese einzusetzen. Wer also eine Anregung für künftige Projekte des JVG in Heddesheim hat, kann diese gerne aufschreiben oder direkt an die Jugendvertreter weitergeben. Ganz nach dem Motto „Deine Ideen für Heddesheim!“. red

