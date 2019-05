Ansturm auf Schließfächer

Echte Fans des Heddesheimer Badesees schreckt nichts – das hat die jüngste Vergabe der Schließfächer einmal mehr bewiesen. „Die ersten Kunden haben sich am Samstagmorgen um 2.30 Uhr vor die Kasse gestellt“, berichtet Badesee-Betriebsleiter Christopher Di Vita. Als er selbst um 5.30 Uhr eintraf, um die Anlage für den Tag und die Kassen für den Verkauf vorzubereiten, hatten sich bereits rund 50 Wartende vor dem Eingang versammelt.

Sich am Tag der Schlüsselvergabe schon in aller Frühe anzustellen, hat für manch treue Badeseebesucher Tradition. So können sie sicher sein, bei Kassenöffnung um 8 Uhr zu den ersten zu gehören, die sich eines der begehrten Schließfächer für die Saison sichern können. Um den Besuchern die letzte Etappe des Wartens zu erleichtern, schenkten Di Vita und zwei seiner Kollegen sowie Bürgermeister Michael Kessler heißen Kaffee aus. Zudem spendierte die Gemeinde Brezeln aus dem Badesee-Kiosk von Pächter Erik Boecken. Trotz der kühlen Temperaturen war die Stimmung insgesamt entsprechend gut, berichtet der Betriebsleiter. „Um kurz vor 9 Uhr ging der letzte der 200 Schlüssel für ein großes Schließfach weg“, bilanziert Di Vita. In die geräumigen Fächer passen zwei Standard-Liegestühle und kleinere Utensilien, die den Tag am Badesee noch angenehmer gestalten. Die insgesamt 100 kleinen Fächer seien schließlich bis Sonntagabend alle vermietet gewesen.

Gut anzulaufen scheinen auch die neuen E-Tickets für den See. Obwohl das Wetter in der ersten Woche der neuen Saison noch nicht unbedingt zum Sprung ins kühle Wasser einlud, wurde die App fürs Smartphone Di Vita zufolge immerhin schon rund 300 mal heruntergeladen. „Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das bei Hochbetrieb entwickelt“, sagt er. agö

