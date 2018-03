„Arbeit, die mir immer Spaß gemacht hat“

Anzeige

„Wir haben unsere Ziele erreicht“, sagt Naima Günther rückblickend auf die letzten zwei Jahre, in denen sie dem Heddesheimer Jugendvertretergremium mit vorsaß. Viel haben die Jugendlichen in den vergangenen Jahren organisiert, wie etwa eine Halloweenparty im Jugendhaus Just, für die sie Kuchen gebacken und die Räume geschmückt haben.

„Das größte Projekt war aber natürlich der Jugendplatz, den wir initiiert haben“, berichtet sie. Noch heute sei sie stolz, wenn sie daran vorbeigehe, erzählt die 16-Jährige. Trotz der Größe des Projekts sei es damals relativ schnell gegangen, auch dank der Unterstützung im Gemeinderat. „Wir haben damals unserer Ideen dazu selbst im Gremium vorgestellt. Wirklich alle waren dort sehr offen uns gegenüber und haben uns unterstützt, das hat mich positiv überrascht“, erzählt die Zehntklässlerin, die das Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg besucht.

Mindestens einmal imMonat haben sich Naima und ihre Kollegen zusammengesetzt und neue Projekte besprochen, vor Veranstaltungen öfter. „Dadurch, dass man aber in der Regel zusammen arbeitet und nicht alleine an einem Schreibtisch, habe ich es nie als Belastung empfunden. Es war eine Arbeit, die mir wirklich Spaß gemacht hat“, meint sie.