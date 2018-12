Auch der alte Name soll verjüngt werden

"Seniorenbegegnungsstätte Heddesheim". Mal abgesehen davon, dass die Bezeichnung in keine Zeitungsüberschrift passt: Ein schöner Name ist das nicht. Kein Wunder, dass Karin Hoffmeister-Bugla (SPD) am Donnerstag im Gemeinderat mit ihrem Vorschlag, über Alternativen nachzudenken, die sprichwörtlichen offenen Türen einrannte. "Da sind wir mit der Leiterin Petra Fuchs schon dran", informierte

...