Auch der Polizeipräsident trägt seinen Baum herbei

„Es ist erfreulich, dass die Familien ihre Tannenbäume hierherfahren“, sagte Pfarrerin Franziska Steller, die mit ihrem Kollegen Dierk Rafflewski und der Lehrvikarin Irina Ebner die Konfirmanden-Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim begleitete. Bei Temperaturen um die Null Grad lieferten die Bürger am Wochenende ihre ausgedienten Christbäume auf dem Nogent-le-Roi-Platz am Badesee ab. Wegen der Corona-Pandemie durften die Konfirmanden in diesem Jahr die Bäume nicht wie sonst abholen.

Zu Fuß trug Andreas Stenger, der in Heddesheim lebende Mannheimer Polizeipräsident, seinen Baum zum Sammelplatz. Er fand die Idee wunderbar. Die vierköpfige Familie Schlupkothen sah es ebenso: „Wir machen einen Spaziergang und liefern den Baum hier ab.“ In seinem vollgeladenen Transporter brachte Mathias Etsch gleich auch die Tannen seiner Nachbarn mit.

Die Konfirmanden Sarah Tackmann und Sina-Marie Heilmann hatten Spaß bei der „coolen Aktion“ und freuten sich über die Abwechslung und das Wiedersehen mit den anderen Konfis. Dankbar wurde Organisator Dirk Kollmar immer wieder nach der Spendenkasse gefragt. „Wir spüren durch die Spendenfreudigkeit eine Wertschätzung. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte die Pfarrerin, die sich freute, dass die Aktion zu einer Institution gewachsen ist. Sie dankte ebenso der Heddesheimer Gemeindeverwaltung für die Unterstützung der Aktion, die trotz Corona-bedingter Änderung wieder ein großer Erfolg wurde. diko

