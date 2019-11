Auch Oma und Opa punkten

Bei der Vergabe gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet Mitten im Feld (2. Abschnitt) in Heddesheim gibt es einen zusätzlichen Bonus für Ortsansässige. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Gemeinderat am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen, dass Kaufinteressenten dann fünf weitere Punkte erhalten, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als einem Jahr in der Gemeinde gemeldet

...