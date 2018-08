Auf der Jagd nach dem Schweinchen

Anzeige

An diesem sonnigen Sommertag hatten die Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren auf drei Bouleplätzen das Sagen. Die Kugeln wurden vom Verein gestellt, und damit die Kids ihre Kugeln erkennen konnten, wurden sie farblich markiert. So rollten über die Bahn rote, gelbe und auch schwarze Kugeln. Eingeteilt in Tripletten, versuchten die Kinder, die Kugeln der Gegner weit weg vom Schweinchen zu kicken und die eigene recht nahe zu platzieren.

Da die meisten Kinder bereits Erfahrung hatten, konnte Abteilungsleiter Fritz Rosner auf eine Einführung verzichten. Und die wenigen, die zum ersten Mal eine Boulekugel in den Händen hatten, lernten sehr schnell die Regeln. Die zwölfjährige Lara Marie erzählte, dass ihr dieser Sport sehr gut gefalle, vor allem, weil man ihn mit anderen spielen und auch Freundschaften schließen könne. Elina (neun Jahre) schätzt am Boulen die Konzentration und die Freude daran, die gegnerische Kugel weit weg zu kicken. Mit Begeisterung dabei ist auch Lovis (12), die an dieser Sportart den Teamgeist schätzt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause, die man dazu nutzte, ausgiebig zu trinken und in die Gummibärchenbox zu greifen, ging es wieder auf die Bahnen. Am Ende gab es vom Verein für jedes Kind eine Medaille sowie heiße Würstchen, und von Seiten der Kinder gab es das Versprechen, im nächsten Jahr wiederzkommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018