Auf Kante genäht

Heddesheim.Vor einer Saison mit vielen Fragezeichen steht die SG Heddesheim in der Frauenhandball-Badenliga. Wenn am Sonntag (15.30 Uhr) die Runde mit dem Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen startet, weiß der neue Trainer Marcus Otterstätter vor allem eines: Personell darf nichts passieren.

„Wir haben nur einen Mini-Kader. Eigentlich ist das für die Badenliga zu wenig“, hadert der von der TG Osthofen gekommene Coach, der noch aus seiner Zeit beim TV Schriesheim in den Hallen der Region bekannt ist. Ebenfalls in Schriesheim und zuletzt in Osthofen war auch Christina Fahrenbach am Ball, eine von drei Neuzugängen. Vom SC Wilhelmsfeld kommt Anna Heckmann und von der HSG St. Leon/Reilingen Alina Holzer. „Alle drei haben sich sehr gut eingefügt“, findet Otterstätter.

Gleich acht Abgänge

Allerdings stehen dem neuen Trio gleich acht Abgänge gegenüber. Da sich kurzfristig noch Laura-Louise Knödler und Yvonne Mohrlok verletzungsbedingt abgemeldet haben, „wird es eine extrem schwere Runde für uns“, so Otterstätter. Man sei zwar noch in Gesprächen mit möglichen Neuzugängen, „aber so kurz vor der Runde ist das natürlich extrem schwer“, erwartet der Trainer keine Wunder.

Dennoch: Wenn die SGH von Verletzungen verschont bleibt, dann ist mit ihr auch in dieser Runde wieder im vorderen Drittel zu rechnen. Das von Otterstätter ausgegebene Ziel lautet schlicht und einfach „Mittelfeld“.

Der TSV Amicitia Viernheim startet ebenso wie die HG Saase erst eine Woche später in die Saison. Die Spielzeit der Frauen-Oberliga mit Aufsteiger TSG Seckenheim beginnt am 3. Oktober.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020