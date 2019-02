Auf Wachstumskurs dank vielfältiger Aktivitäten

„Wir sind ein kleiner Verein, aber wir wachsen“, stellte Bernd Gerstner, der 1. Vorsitzende des Kunstvereins Heddesheim, bei der Mitgliederversammlung fest. Er konnte fünf neue Mitglieder im letzten Kalenderjahr begrüßen, so dass der Verein jetzt 72 Mitglieder zählt.

Der ausführliche Rückblick Gerstners belegte, dass der Kunstverein sehr aktiv ist. Zum geselligen Miteinander trugen drei Stammtische und ein Fest für Mitglieder bei. Der große Raum im Alten Rathaus hat sich zu einem beliebten Ausstellungsraum entwickelt. Auch im Dachgeschoß zeigen die Werke ihre Wirkung. Mit der Ausstellung von Rita Rössling und Stefan Umhey „Über Windungen“ wurde das Jahr 2018 eröffnet. Es folgten Ausstellungen von Hartmuth Schweizer, Dennis Abel, Christina Detmers und Heike Penner.

Erfolgreiche Veranstaltung am See

Ein großer Erfolg war das Veranstaltungswochenende „Kunst am See“. Gerstner: „An diesen zwei Tagen kamen die Künstler, aber auch die zahlreichen Besucher auf ihre Kosten.“ Gut eingeschlagen hätten die Künstlerstammtische. „Wir hatten sehr gute Vortragende“, so der Vorsitzende. „Die Kooperation mit den Schulen läuft auch auf einem guten Level. Wir wollen die Kinder so früh wie möglich mit der Kunst in Kontakt bringen.“

Mehrmals trat die Literaturgruppe in Erscheinung. Ein besonderer Ort war die Lesung im Kuhstall. Der engagierten Gruppe wünschte Gerstner eine größere Beachtung bei ihren Auftritten. Gut angenommen wurde von den Heddesheimer Kindern der Tag beim Jugendferienprogramm, der 2019 wieder angeboten wird.

Vier Ausstellungen in 2019

Im laufenden Jahr sind vier Ausstellungen geplant. Dazu kommt eine Hobbymalerausstellung vom 10. bis 12. Mai im Bürgerhaus. Beim 45. Jubiläum der Partnerschaft in Nogent-le-Roi wird der Kunstverein erneut vertreten sein. Unter der Anleitung der Lehrerinnen Silke Warnke, Gemeinschaftsschule, und Birgit Klemm, Hans-Thoma-Grundschule, werden dort die Schüler mit „Umgebaute Bilder“ ihr Können zeigen. Lioba Geier hat die Reihe „Kunst erfahren“ wieder belebt. Geplant ist am 10. November eine Fahrt nach Frankfurt ins Städel Museum zur Van Gogh-Ausstellung.

Gerstner wünscht sich einen Kunstbeirat, der sich aktiv um die Organisation der Ausstellungen kümmert. Eine geordnete Kasse stellte Günter Urban vor. Bei den Wahlen wurde das Vorstandsteam komplett im Amt bestätigt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019