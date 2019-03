Auffahrunfall im Kreisverkehr

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer ist im Kreisverkehr auf der K4133/K4134 zwischen Viernheim und Weinheim auf den Anhänger eines 30-jährigen Traktor-Fahrers aufgefahren und hat dabei einen Gesamtschaden von rund 20 000 Euro verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Autofahrer am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr aus Weinheim kommend in Richtung Viernheim unterwegs und kollidierte beim Einfahren in den Kreisel mit dem Anhänger des Traktor-Fahrers. Während der BMW durch den Aufprall so stark beschädigt und abgeschleppt werden musste, blieb der Traktor samt Anhänger noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. red/pol

