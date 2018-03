Auflösung des Kirchbauvereins noch einmal vertagt

Anzeige

In der schriftlichen Einladung an die 63 Mitglieder des Evangelischen Kirchbauverein Heddesheim war die Auflösung des Vereins auf der Jahreshauptversammlung angekündigt. In der Tagesordnung fehlte dieser Punkt allerdings. Der Vorstand wollte diese wichtige Entscheidung unter dem Punkt Verschiedenes behandeln. Dagegen gab es Einspruch, der Vorgang wurde als zu wichtig erachtet. Jetzt muss es einen zweiten Anlauf geben.

Der Vorstand hatte den Mitgliedern vorgeschlagen, „den Evangelischen Kirchbauverein aufzulösen und die Überführung in einen Förderkreis Kirchbau unter dem rechtlichen Dach der Kirchengemeinde Heddesheim zu beschließen“. Dr. Dirk Kollmar vertritt den Kirchengemeinderat im Kirchbauverein und begründete, warum dieser Weg der bessere ist. „Der Verein hat in den Jahren seines Bestehens tolle Arbeit geleistet, dies soll auch fortgesetzt werden.“ Kollmar hält jedoch die Einsparung von Bankgebühren und von doppelter Verwaltungsarbeit für gewichtige Argumente, die jetzige Struktur zu ändern, die Ziele aber weiterhin zu verfolgen.

Der Kirchengemeinderat erinnerte daran, dass das Verhältnis zu den Kirchenbehörden in der Gründungszeit des Vereins nicht das beste war. „Diese Situation hat sich wesentlich verbessert. Die Kirchenbehörden haben gesehen, dass wir hier vor Ort verantwortlich mit dem Geld umgehen. Die Unterstützung aus Karlsruhe und Weinheim ist sehr gut“, sagte Kollmar.