Aufstiege im Visier

Ziel ist die 2. Bundesliga

„Glücklicherweise sind wir auch im Feste feiern sehr mobil. Hier sind wir in der obersten Liga angesiedelt“, bemerkte Präsident Gutperle mit Augenzwinkern. Renè Gutperle dankte seinem Vater Werner Gutperle, der als Hauptgesellschafter der Betreibergesellschaft den Club großzügig unterstützt. Sein Dank galt allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern, sowie den Sponsoren und Dienstleistern. „Ohne sie wäre das Clubleben in dieser Form nicht möglich“, so Gutperle.

Sportwart Andreas Gzella berichtete vom 1. Platz, den derzeit die 1. Herren- und Damenmannschaft belegen. „Unser Ziel ist es, mit beiden Teams in die 2. Bundesliga aufzusteigen“ sagte Gzella, der auch über gute Platzierungen der anderen Teams berichtete. Eine erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich wies Jugendwart Volker Böll nach. „Mit vier Jahren beginnen die Kleinsten. 14 besonders talentierte und leistungsbereite Jugendliche werden intensiver und spezifischer trainiert“, sagte Böll und informierte über die erfolgreiche Jugendarbeit. „Ziel bleibt, möglichst viele Kinder für den Golfsport zu begeistern und langfristig als „Eigengewächse“ an die Damen- und Herrenteams heranzuführen.

Die Mitglieder stimmten dem Haushaltsvorschlag zu. Die Rechnungsprüfer Hans Peter Merkle und Dr. Hans Maurer bestätigten Karl-Heinrich Lorenz eine einwandfreie Führung der Kasse. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Hauptgesellschafter Werner Gutperle versicherte auch in Zukunft die Golfanlage optimal zu gestalten. „Einige Investitionen im Bereich der Instandsetzung und Verschönerung sind erforderlich und werden in Angriff genommen“.

In seinen Schlussworten sagte René Gutperle: „Ich freue mich ganz besonders, Präsident eines so anerkannten mobilen Clubs zu sein. Wir haben eine tolle Anlage und tolle Mitglieder. In unserem Gutperle Golf Courses Verbund sind wir bestens aufgestellt“. Seine Einladung zum traditionellen Grillfest nach der Mitgliederversammlung, wurde gerne angenommen. diko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018