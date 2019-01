Aufstockung und Neubau

Mit zwei Bauanträgen beschäftigt sich der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 31. Januar. Beginn ist um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, wo ab 17 Uhr auch der Gemeinderat tagt. Der Ausschuss berät zum einen über die Aufstockung eines Wohnhauses in der Straße Im Faudenbühl. Der Antragsteller möchte das flachgeneigte Satteldach abbauen und einen neuen Dachstuhl mit Kniestock und Gauben aufsetzen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Vorhaben in das Umfeld ein.

Der zweite Bauantrag zielt auf den Neubau eines Einfamilienhauses im rückwärtigen Bereich der Vorstadtstraße ab. Im Wesentlichen entspreche das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans, schreibt die Verwaltung. Abweichungen hinsichtlich der Bauweise (einseitige Grenzbebauung statt geschlossener Bauweise) und der Gebäudehöhe, die unterschritten wird, sieht das Bauamt als unproblematisch an. agö

