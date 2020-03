Ausbau von Wirtschaftswegen Thema

Fußgänger und Fahrradfahrer wird es ebenso freuen wie die Landwirte: Sowohl im Nordosten als auch im Südwesten von Heddesheim soll je ein Wirtschaftsweg saniert und einer komplett neu hergestellt werden. In welcher Art der Ausbau erfolgen soll, berät der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag, 19. März, ab 17 Uhr im Bürgerhaus.

Auf dem Wirtschaftsweg von Muckensturm in Richtung Mooshof/Pfenning soll der Abschnitt bis zur Einmündung auf den Weg über die L 3111 nach Weinheim erneuert werden. Das Teilstück ist etwa 550 Meter lang und nicht zuletzt aufgrund seiner Lage parallel zu einem Graben in sehr schlechtem Zustand, wie die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen schreibt. Die Gemeinde hat deshalb bereits im vergangenen Jahr einen drei Meter breiten Streifen der angrenzenden Ackerflächen gekauft – insgesamt rund 1200 Quadratmeter –, um den Weg bei der Sanierung ein Stück zu verlegen. So soll er mit ausreichend Abstand zum Graben hergestellt werden können.

Je nach Ausbauumfang rechnet die Gemeinde mit Kosten zwischen 135 000 und 182 000 Euro. Die günstigere und von der Verwaltung vorgeschlagene Variante sieht einen Weg von drei Metern Breite mit Randstreifen von je 20 Zentimetern vor. In der teureren Ausführung würde der Weg 3,50 Meter breit, die seitlichen Flächen summieren sich auf nochmals zwei Meter. Vorteil dieser Version: Sie erfüllt Fördervoraussetzungen, so dass die Gemeinde einen Zuschuss erhalten könnte, der die Mehrkosten in etwa deckt. Die Verwaltung favorisiert gleichwohl die schmalere Variante, da es sich nur um ein Teilstück handelt, „die direkt anschließenden Wegeabschnitte aber weiterhin eine Ausbaubreite von drei Metern mit insgesamt einem Meter Seitenstreifen/Bankett“ aufweisen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Rathaus auch im zweiten Fall einen nur drei Meter breiten Weg. Dabei handelt es sich um einen bisher unbefestigten Abschnitt parallel zur L 541 (Mannheimer Straße) im Gewann „Rechts der Hohen Straße“. Die CDU-Fraktion hatte diesen Ausbau beantragt, der Gemeinderat stimmte im Juli vergangenen Jahres zu. Rund 80 000 Euro sind dafür entsprechend einer ersten groben Kostenschätzung im Haushalt eingeplant. Um den Weg breiter zu bauen und damit die Fördervoraussetzungen zu erfüllen, müsste die Gemeinde hier Flächen für etwa 2400 Euro dazukaufen, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Sowohl eine Sanierung des Weges bei Muckensturm als auch der Ausbau des Teilstücks nahe der Mannheimer Straße könnten möglicherweise noch im Juni/Juli erfolgen oder alternativ nach der Erntezeit Ende September, wie die Verwaltung schreibt.

Wasserleitung wird erneuert

Bereits im April sollen dagegen die Bauarbeiten in der Wasserbettstraße beginnen. Die dortige Wasserleitung stammt noch aus dem Jahr 1914 und soll erneuert werden. Einschließlich Ingenieurleistungen und Sanierung der Straßendecke muss die Gemeinde dafür rund 650 000 Euro in die Hand nehmen. In diesem Jahr steht zunächst der erste Abschnitt zwischen Friedrich- und Viernheimer Straße an. Dafür hatten sich sieben Firmen beworben, am Donnerstag kann der Gemeinderat den Auftrag vergeben. Zu Beginn der Sitzung ist wie üblich Fragezeit für Einwohner.

