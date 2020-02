Ausschuss bespricht Festzug

Um den Sommertagszug und das Jugendferienprogramm geht es bei der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses, der am Montag, 10. Februar, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses tagt. Wie die Gemeindeverwaltung schreibt, hatten sich am Jugendferienprogramm im vergangenen Jahr 22 Vereine und Organisationen beteiligt. Sie boten an insgesamt 25 Tagen der Sommerferien ein Programm für Kinder und Jugendliche.

35. Auflage

Der inzwischen 35. Sommertagszug findet am Sonntag, 26. April statt und führt von der Schul- und Beindstraße über die Rathauskreuzung in die Oberdorfstraße. Von dort geht es weiter durch die Vorstadt- und Bismarck- und Ahornstraße zum Nogent-le-Roi Platz.

Anmeldungen sowohl für den Sommertagszug als auch für das Jugendferienprogramm nimmt Sabine Köhler von der Hauptverwaltung telefonisch unter 06203/10 12 78, oder per Mail an sabine.koehler@heddesheim.de entgegen. Zum Sommertagszug gibt es ein Anmeldeformular, das auf den Internetseiten der Gemeinde abrufbar ist. agö

Info: Formular Sommertagszug: bit.ly/371XJuA

