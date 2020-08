Ausstellung im Internet

„Sinnlichkeit“ lautet der Titel dieser Fotografie. © melanie Gerstner

Fotografien von Melanie Gerstner sind in der bereits 13. Online-Ausstellung des Kunstvereins Heddesheim zu sehen. Die Präsentation ist ab sofort eingestellt und steht noch bis zum 15. August zur Verfügung. Gerstner ist seit 2013 Mitglied im Kunstverein und hat den Posten der Pressesprecherin inne. Sie lebt und arbeitet in der Tabakgemeinde und beschäftigt sich seit 2010 mit der Fotografie.

Alltägliche Motive

In einer Mitteilung schreibt die Künstlerin: „Besonders der Makrobereich bietet die Möglichkeit für außergewöhnliche Bilder. Dabei sind die Motive eigentlich gar nicht so außergewöhnlich – vielmehr alltäglich. Es sind Dinge, denen wir meistens keine Beachtung schenken, die das Interesse wecken. Ich möchte den Betrachtern die Schönheit dessen nahe bringen, was meist links liegen gelassen wird. Um den Blick möglichst unverfälscht wiederzugeben, wird auf die Nachbearbeitung der Bilder weitestgehend verzichtet.“ micha

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020