Ausstellung im Rathaus verlängert

Die seit Ende Juni im Bürgerservice Heddesheim präsentierte Ausstellung „300 Jahre Altes Rathaus – 50 Jahre Neues Rathaus“ der IG Heimatgeschichte geht in die Verlängerung: Noch bis zum 11. Oktober geben die Stellwände im Rathaus-Foyer einen Einblick in die Geschichte der beiden ortsbildprägenden Gebäude. Die Sammlung mit Dokumenten und Bildern hat die IG in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung aus verschiedenen Archiven zusammengestellt. Neben historischen Fotos sind auch neuere Aufnahmen, Baupläne und einiges mehr zu sehen. Auch der Bau des ebenfalls 50 Jahre alten Feuerwehrgerätehauses wird thematisiert. Einige Exponate, Fotos der Kerwe im vergangenen Jahr und der Licht-Show im Jubiläumsjahr 2017 ergänzen die Schau. Ausgestellt sind darüber hinaus auch ältere und neuere Postkarten, auf denen das Rathaus abgebildet ist. Zugänglich ist das Foyer während der üblichen Öffnungszeiten im Bürgerservice. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019