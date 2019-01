Ausstellung zeigt Kontraste

Kontraste von Farben und Formen sind bis 17. Februar immer sonntags von 14 bis 16 Uhr im Alten Rathaus von Heddesheim zu sehen. Bereits eine Woche nach dem Ende der letzten Ausstellung begrüßte Kunstvereinsvorsitzender Bernd Gerstner die Besucher zur Vernissage der neuen Schau mit Werken von Irene Kunze und Barbara Brink.

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar“: Diesem Zitat von Paul Klee schließt sich Barbara Brink an. 16 Skulpturen hat die in Heidelberg lebende und arbeitende Künstlerin mit nach Heddesheim gebracht. In ihren Werken verwendete sie Speckstein, Marmor, Gips und federleichte Draht-Folien- Konstruktionen. Brink hat Bildhauerei studiert und den Abschluss an der Edith-Maryon Kunstschule in Freiburg erworben. Seit 2012 stellt sie ihre Arbeiten aus.

Ihre Bilder aus Acrylfarben in fließendem Farbauftrag, von denen Irene Kunze im Alten Rathaus 19 zeigt, kombiniert die Künstlerin gerne mit Glas, Sand, Spiegel und Pappmaché, verwendet aber auch Elektronikteile. Die Ilvesheimerin ist Mitglied im Heddesheimer Kunstverein und erinnerte sich 2005 an die Malerei der Kindheit, die ihr Freiraum bedeutet. Wachsmalkreide, Blei- und Buntstifte nutzt sie ebenfalls für ihre Werke. Auch die Kamera gehört zu ihren Ausdrucksmitteln. „Mein Auge sucht das Besondere und das Seltene, am liebsten streng geometrisch, gegenstandslos oder nur Details“, erklärt Irene Kunze.

Das Empfinden im Mittelpunkt

„Das Werk als subjektiver Ausdruck ist heute selbstverständlich, die Entwicklung hat jedoch erst vor 200 Jahren ihren Ursprung genommen“, informierte Kunsthistorikerin July Sjöberg aus Eppelheim. „Die zwei Künstlerinnen zeigen durchaus sehr unterschiedliche Kunstgattungen, sind aber beide Vertreterinnen der modernen Kunst“, so die Expertin. „Es ist nicht mehr so wichtig, Natur exakt wiederzugeben“, stellte Sjöberg fest: „Nicht mehr die wirkliche Welt, sondern das Innenleben, das Empfinden des Künstlers steht im Mittelpunkt.“

Irene Kunze bezeichnet das Fließen der Farbe auf die Leinwand als „gelenkten Zufall“. Sie meint damit: „Bei mir ist es der jeweilige Mix der Acrylfarben. Ich bevorzuge Farben, die ich verschwenderisch als Farbkomposition über die Leinwand fließen lasse.“ Von ihren Bildern sagt sie: „Sie sind mein destilliertes Ich.“

Barbara Brink sagt: „Meine Arbeitsweise ist intuitiv, ich übergebe das Denken an die Hände.“

Kunstexpertin Sjöberg forderte die Besucher der Vernissage auf, die Werke in den zwei Stockwerken des Alten Rathauses selbst zu erkunden. So konnten sie in Gesprächen mit den beiden Künstlerinnen Interessantes über deren Arbeitsweisen erfahren. Sjöberg lobte ebenfalls die Arbeit des Kunstvereins in Heddesheim: „Ohne solche Aktivitäten wäre die Kunst vernachlässigt. Menschen, die diese Leidenschaft teilen und offen sind, sind wichtig für den Kunstbetrieb.“ Für gekonnte Hintergrundmusik sorgte Stephan – „Stips“– Kraus-Vierling.

Abschließend lud Kunstvereinsvorsitzender Gerstner zum nächsten Stammtisch am Freitag, 1. Februar, 18.30 ins Nebenzimmer des Lokals „Saloniki“ ein. Hans-Gerhard Wind informiert über die Gestaltung einer Theaterbühne. diko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019