Auto beschädigt und geflüchtet

Einen auf dem Parkplatz des Heddesheimer Badesees abgestellten weißen Smart hat am vergangenen Sonntag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer beschädigt und einen Sachschaden von 1500 Euro verursacht. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht. Abgestellt war das Auto nach Angaben der Polizei von gestern direkt an der Einfahrt zur ersten Parkreihe – von der Ahornstraße kommend. Die Geschädigte hielt sich zwischen 11.30 und 16 Uhr am Badesee auf. Badeseegäste sowie auch sonstige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen. red/pol