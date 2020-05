Auto erfasst Radfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen Heddesheim und Muckensturm ist nach Angaben der Polizei eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungen des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Mannheim überquerte die Seniorin mit ihrem Fahrrad gegen 13 Uhr auf Höhe der Kleintierzucht-Anlage die Kreisstraße. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Die Frau stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Die Fahrradfahrerin war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pkw erlitten einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020