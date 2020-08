Auto fährt in Gartenzaun

Ein Verkehrsunfall mit einem bewusstlosen Mann hat in Heddesheim die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 56-jährige Fahrer eines Hyundai am Dienstagnachmittag kurz nach dem Ortsschild auf der Landesstraße 541 nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Acker, ehe er am Zaun des örtlichen Bauhofs zum Stehen kam. Anschließend setzte er zurück, fuhr über landwirtschaftliche Flächen weiter, bis er vor dem Zaun des Anwesens Eschenweg 14 stehen blieb.

Grund für den Unfall war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wohl ein gesundheitliches Problem. Anschließend wurde der Mann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden an seinem Auto beträgt laut Polizei etwa 6000 Euro. pol/red

