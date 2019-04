Autor entführt in vergangene Zeiten

Prominenter Gast an der Karl-Drais-Schule in Heddesheim: Der Bestseller-Autor Oliver Pötzsch las vor mehr als 50 Schülern der beiden siebten Klassen aus seinem Jugendbuch „Die schwarzen Musketiere“. Ermöglicht hatte dies die Sparkasse Rhein Neckar Nord mit einer Spende von 1000 Euro.

Den Kontakt zu dem Autor und seine „Verpflichtung“ hatte die Leiterin der Gemeindebücherei Heddesheim, Annette Eyckmann, arrangiert. Unterstützung kam von Patrick Palm, dem Inhaber der Bücherecke am Rathaus. Doch bevor es mit der eigentlichen Lesung losging, erfolgte die offizielle Spendenübergabe mit Regionaldirektor Bernhard Leitz von der Sparkasse Rhein Neckar Nord, dem Heddesheimer Filialleiter Christopher Veit und natürlich dem großen symbolischen Spendenscheck über 1000 Euro.

„Die Sparkasse Rhein Neckar Nord unterstützt gemeinnützige Projekte in diversen Bereichen“, informierte Leitz. Mit dieser Spende wolle man insbesondere zur Förderung der Lesekompetenz bei Schülern beitragen. Robert Rodenberg von der Schulleitung der Gemeinschaftsschule dankte für die Unterstützung. „Die Lesung ist ein Geschenk an Euch, denn sie kostet Geld“, sagte er an die Schüler gewandt und dankte auch Annette Eyckmann für die Organisation. „Unser Budget allein hätte die Autorenlesung nicht zugelassen“, gab die Büchereileiterin den Dank an die Sparkasse weiter.

Autor Oliver Pötzsch befindet sich gegenwärtig auf einer Lesereise in Baden-Württemberg. Er schreibt sowohl historische Romane für Erwachsene als auch Bücher für Kinder und Jugendliche. Aufmerksamkeit bereits vor dem Beginn der Lesung erzeugte das vom Autor mitgebrachte Anschauungsmaterial, darunter Schwert, Degen, Speer und Pentagramme.

Schüler in den Bann gezogen

Bevor Pötzsch aus seinem ersten Jugendbuch „Die schwarzen Musketiere“ vorlas, erzählte er den Schülern, wieso er Autor geworden ist: Weil es unter anderem schon als Kind sein Traum gewesen sei, Bücher zu schreiben. Für großes Erstaunen sorgte er mit seinem Bericht, wonach er aus einer Henkersfamilie stamme. Vollends in den Bann zog er die Schüler, als er sehr anschaulich über den 30-jährigen Krieg erzählte – der Zeit, in der der Protagonist seines Buches lebte, der Grafensohn Lukas. Für diesen ist plötzlich alles anders, als Inquisitor Waldemar von Schönborn seine Mutter verhaften lässt, um sie als angebliche Hexe zu verhören. Pötzsch führte die Jugendlichen anhand der Handlung in die grausame Zeit des 30-jährigen Krieges, und die Schüler erfuhren dabei allerlei Interessantes – zum Beispiel, wie die Menschen damals Schießpulver herstellten. Nach mehr als 60 Minuten endete die mit viel geschichtlichem Hintergrund gespickte Lesung, die bei den Schülern sehr gut ankam.

