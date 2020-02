AVR sammelt Schadstoffe

In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der Abfallverwertungsgesellschaft AVR Kommunal können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Am Mittwoch, 5. Februar, macht das Schadstoffmobil von 14.30 bis 17 Uhr Station auf dem Badeseeparkplatz in Heddesheim.

Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel aus Haushalten werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Wandfarben allerdings nicht, da sie keine Schadstoffe enthalten. Diese Farben gehören ausgehärtet in die Restmülltonne, informiert die AVR. Die leeren Behälter können über die Grüne Tonne plus entsorgt werden, ebenso wie leere Farb-, Lackdosen und -eimer sowie leere Spraydosen.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein. Autobatterien unterliegen einer Pfandpflicht und werden, wie Altöl, vom Handel zurückgenommen.

Die AVR Kommunal bittet die Bevölkerung, Schadstoffe nur zu den angegebenen Terminen beim Personal des Schadstoffmobils abzugeben, um Gefährdungen für spielende Kinder und die Umwelt zu vermeiden. red

