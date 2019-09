Babys im Becken

Untertauchen unter Aufsicht: Die VHS lässt Babys ins Wasser. © dpa

Aufgrund großer Nachfrage hat die Volkshochschule Heddesheim im Heddesheimer Hallenbad einen zusätzlichen Kurs „Spielerische Bewegung im Wasser für Säuglinge und Babys von vier bis zwölf Monate“ eingerichtet. Der Kurs startet am Dienstag, 24. September, und findet unter Ausschluss der Schulferien bis Anfang Dezember zwischen 11.30 bis 12 Uhr statt.

Unter der Leitung der Sportwissenschaftlerin Ricarda Günter setzen sich die Babys zusammen mit ihren Begleitpersonen (Eltern, Großeltern) mit dem Element Wasser auseinander. Es werden Haltegriffe in Bauch- und Rückenlage eingeübt, die Babys lernen erstes Greifen und Paddeln, gewinnen motorische und sensorische Eindrücke, erstes Tauchen ist möglich. Vorgesehen sind zehn Termine. Der Kurs kostet 27 Euro, hinzu kommt der Eintritt ins Hallenbad für die Begleitperson. Anmeldungen per Fax (06203 101260), per Mail (vhs@heddesheim.de) oder über die Homepage (www.vhs-heddesheim.de). red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019