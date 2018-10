Bach und Cohen erklingen in Kirche

Geistliche Chorwerke aus verschiedenen Stilepochen – von Johann Sebastian Bach bis Leonard Cohen – präsentiert der Evangelische Kirchenchor Heddesheim bei einem Konzert am Sonntag, 14. Oktober.

In der Evangelischen Kirche wirken neben den Sängern auch Musiker des Evangelischen Posaunenchors und der Oekumenischen Philharmonie an dem Konzert unter der Leitung von Frank Aranowski mit. Unter den Werken finden sich anspruchsvolle Originalkompositionen sowie bekannte Repertoirestücke aus dem Gottesdienstgebrauch, die durch eigens für das Konzert angefertigte Instrumentalbegleitungen in einem ganz neuen Licht erscheinen, wie es in der Ankündigung des Kirchenchors heißt.

Beginn ist um 18 Uhr. Anstelle eines festen Eintritts wird um Spenden zugunsten des Fördervereins für Evangelische Kirchenmusik gebeten. red/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018