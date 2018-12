Bärendienst fürs Klima

Der fast 46 Millionen Euro schwere Heddesheimer Haushalt war in weniger als einer Stunde durchgewunken, über den Antrag der Grünen-Fraktion auf Einstellung eines Umwelt-Ingenieurs wurde dagegen fast eineinhalb Stunden diskutiert. Nach dem leidenschaftlichen Plädoyer des Bürgermeisters zu urteilen, war er sich seiner Sache in dieser Frage nicht ganz sicher. Dass er sich am Ende mit seinem Vorschlag durchsetzen konnte, lag nicht zuletzt an einem fragwürdigen Abstimmungsmodus.

Schon die Reihenfolge der Tagesordnung war nicht fair. Zuerst über den Haushalt zu entscheiden, der ja auch die Personalkosten und den Stellenplan enthält, und erst danach einen Antrag zu behandeln, der beides ändern würde, stellt eine Missachtung des Gemeinderates dar. Schließlich hat dieser die Hoheit über die Finanzen der Gemeinde. Dass Kessler dann auch noch seinen eigenen Antrag für den weitergehenden erklärt, nur um über denjenigen der Grünen gar nicht erst abstimmen zu lassen, zeugt zwar von gewiefter Taktik, hat aber mit Demokratie wenig zu tun. Bleibt die Frage, warum die SPD dieses Spiel mitgemacht hat, wo sie doch im Vorfeld ihre Unterstützung zum Antrag der Grünen zugesagt hatte. War das ein Versehen? Oder war es am Ende sogar ein abgekartetes Spiel?

So oder so: Mit der Diskussion im Rat und der zweifelhaften Abstimmungsweise hat Kessler sich, dem Umweltschutz in seiner Gemeinde und dem Klima am Ratstisch einen Bärendienst erwiesen. Immerhin räumt er ja selbst ein, dass es zumindest in der Außendarstellung der Erfolge in Sachen Umwelt- und Klimaschutz Defizite gibt. Da hätte ihm ein Umweltmanager durchaus helfen können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018