Baggersee-Hai beißt Papst

„Meerjungfrau trifft Wassermann“ – so lautete das Motto der großen Weiberfastnacht, veranstaltet von der katholischen Frauengemeinschaft Heddesheim im Remigius-Haus. Die Veranstalterinnen um die Vorsitzende Martina Schnitzler hatten ein Programm erarbeitet, das sich sehen lassen konnte.

Beim Betreten des Saal hatten die Besucher das Gefühl, sich sich auf dem Boden der sieben Weltmeere zu bewegen. Regenbogenfische flirteten mit Haien und tanzten mit Meerjungfrauen. Die Tische waren närrisch dekoriert, und wer Hunger oder Durst verspürte, der wedelte einfach mit einem der ausliegenden Kärtchen, die in großen Lettern die Bestellung anzeigten.

„Wir sind komplett ausverkauft“, freute sich die Vorsitzende. An diesem Abend galt für das vermeintlich starke Geschlecht „off limits“, Eintritt hatten nur die Damen. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Zwei Männer durften in den erlauchten Kreis, Entertainer Ralf Siegel, der auf dem Keyboard für Stimmung sorgte, und Pfarrer Matthias Stößer. Anfänglich beobachtete der Geistliche das wilde Treiben mit etwas Abstand, doch dann mischte er sich unter das närrische Volk und bewegte sich über die Tanzfläche.

Nach der Begrüßung in Reimform und einem donnernden „Helau“ durch Martina Schnitzler nahm die närrische Stimmung Fahrt auf. Die Büttenreden sparten nicht mit Spott. Über ihre Erfahrungen auf einer Schönheitsfarm in Bad Magenhausen und über den Erfolg und die dort verordneten Diäten, plauderte Ortrud Bogulawski. „Zum Mittag gab es Quark und Tomaten, die wurden mit Gurken als Maske aufs Gesicht geschmiert“. Jeden Abend sei man auf die Waage gestellt worden, doch abgenommen habe nur der Mond. „Ich hätte da nicht die Gurkenscheiben von der Maske essen sollen“, überlegte sie.

Mit ihrem außergewöhnlichen Büttenfurore als „sexy Kuh“ sorgte Ute Zimmermann für Heiterkeit. Da blieb im Saal kein Auge trocken. Als „Max, der Baggerseehai“ nahm Margarete Gründler kein Blatt vor den Mund, sparte auch nicht mit Kritik an der Verwaltung und beleuchtete so alles, was im Ort tüchtig daneben geht, wie beispielsweise die Baustellen und die ewig aufgerissenen Straßen. Aber auch die hohe Geistlichkeit bekam ihr Fett ab. Es gab Schelte für Papst Franziskus und seine Entscheidung, das Zölibat nicht aufzuheben und weiter keine Frauen zum Priesteramt zuzulassen.

Gleich drei Generationen führten als „The Super Generation“ eine Performance vor, die Choreographie der „Octopussis“ riss regelrecht das Publikum von den Stühlen. Groß geschrieben wurde an diesem Abend die Schunkel- und Tanzeinlagen. Da blieb keine Frau auf ihrem Platz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020