Bald barrierefrei in den Bus

Die Gemeinde Heddesheim will den barrierefreien Ausbau ihrer Bushaltestellen weiter vorantreiben. Den Weg dafür hat der Gemeinderat gestern Abend einstimmig freigemacht. Das Ingenieurbüro Schulz aus Hirschberg soll den Ausbau planen, das Honorar dafür beläuft sich auf rund 41 000 Euro.

„Wir sind derzeit an der Ring–straße dabei“, verwies Bürgermeister Michael Kessler auf die laufenden Bauarbeiten im Bereich des Schulzentrums. Während die Haltestellen hier auch räumlich ein Stück verlegt werden, bleiben sie in der Muckensturmer Straße am gleichen Standort. „Dies geschieht auch im Hinblick auf die Neubaugebiete Mitten im Feld“, heißt es von der Verwaltung zur Begründung. Dort ist der erste Abschnitt inzwischen nahezu komplett bebaut, der zweite beginnt in Kürze.

Dass die Kosten von ursprünglich 120 000 Euro jetzt auf 230 000 Eure gestiegen sind, nannte Kessler „bedenklich, wenn man sieht, was da gemacht wird“. Man habe sich entschlossen, jetzt das umzusetzen, was baulich einfach sei, erläuterte der Bürgermeister die weiteren Pläne.

Im kommenden Jahr sollen die Haltestellen Gewerbegebiet und Siedlung (jeweils Nord und Süd) umgebaut werden, im Jahr 2022 wären dann die Haltestellen Blumenstraße (Nord und Süd) und Ladenburger Straße (Ost und West) an der Reihe. Die reinen Baukosten für alle vier Haltestellen werden grob auf 340 000 Euro geschätzt. „Es sind dann aber auch insgesamt acht Haltestellen“, bemerkte Kessler angesichts der doch recht hohen Kosten. Immerhin erwartet die Gemeinde dafür Zuschüsse des Landes. Voraussetzung ist allerdings ein Antrag bis zum 31. Oktober 2020.

