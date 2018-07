Bald Brotzeit am Bürgergarten

Anzeige

Nach dem Abriss des alten Gebäudebestands vor dem Bürgerhaus in Heddesheim geht es nun an die Neugestaltung des Außenbereiches. „Diese Maßnahme ist uns wichtig“, betonte Bürgermeister Michael Kessler am Donnerstag im Gemeinderat.

Während der Ludwigshafener Unternehmer Peter Görtz in Kürze mit dem Bau seines „Café Brotzeit“ beginnen will, kümmert sich die Gemeinde um die Gestaltung der Wege und Flächen rundherum. So soll unter anderem die Straße im Kurvenbereich „anwenderfreundlicher“ gestaltet werden, wie es Kessler formulierte. So soll die Kurve etwas abgeflacht werden.

Deutliche Veränderungen gibt es dort, wo man vom Saal des Bürgerhauses aus ins Freie blickt. „Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten“, betonte Kessler. Bislang befand sich an dieser Stelle in kurzem Abstand zu den Fenstern eine hohe Mauer, jetzt geht der Blick ins Freie. „Bürgergarten“ soll der neue Innenhof heißen. „Das wird eine tolle Ergänzung des Raumangebots im Bürgerhaus“, erklärte Kessler. Denn nach Abschluss der Arbeiten wird man hier draußen auch auf Bänken und unter Bäumen sitzen können.