Bald Strom vom Mensadach

Auf dem Rohbau des Schul- und Mensagebäudes sind in der vergangenen Woche die Deckenelemente über dem dritten und letzten Geschoss aufgebracht worden. Darauf will die Gemeinde eine Photovoltaikanlage installieren. Der Auftrag dafür geht an die Viernheimer Firma Elektro Helfrich für knapp 45 000 Euro. Der Strom, den die 30-Kilowatt-peak-Anlage liefert, soll teilweise selbst genutzt und teilweise ins Netz eingespeist werden. Dadurch erwartet die Verwaltung eine jährliche Einsparung von 3500 Euro. „Damit dürfte sich die Anlage bereits nach einer kurzen Laufzeit von rund 15 Jahren amortisiert haben“, kalkuliert das Rathaus. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018