Ball der Prinzessin und Prunksitzung

Die „Hellesema Grumbe“ starten in diesen Tagen voll in die fünfte Jahreszeit durch. Am Samstag, 2. Februar, beginnt der närrische Veranstaltungsreigen mit dem „Ball der Prinzessin“. Ab 19.11 Uhr (Einlass: 18.11 Uhr) gibt es zum Jubiläum „22 Jahre Grumbe“ Musik mit den „Zwoa Spitzbuam“ und tänzerische Darbietungen. Zwei Wochen später, am Samstag, 16. Februar, steht die große Prunksitzung im Terminkalender des Karnevalvereins. Mit dabei sind neben den eigenen Garden auch wieder „Die steppenden Deppen“, die das Bürgerhaus bei dieser Gelegenheit schon mehrfach gerockt haben. Für närrische Verstärkung sorgen zudem das Männerballett Schlossprinzen von den Ruchemer Schlosshoggern und Bauchrednerin Brezelinchen aus Speyer. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab eine Stunde vorher. Der Eintritt kostet 11 Euro. Karten für die Grumbe-Veranstaltungen gibt es unter 0172/748 25 76 oder per Mail an kvh-grumbe@outlook.de. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019