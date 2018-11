Baustelle: Sankt Martin auf Umwegen

Die Gemeinde Heddesheim lädt zum Martinsumzug am Sonntag, 11. November, ein. „Sankt Martin ist einer der beliebtesten Heiligen, er wird auch weit über die katholische Kirche hinaus geschätzt“, schreibt Bürgermeister Michael Kessler in seiner Einladung. Die Martinszüge seien dafür ein schöner Beweis: „Sie laden alle Kinder ein, gleich welcher Herkunft oder welchen Glaubens, und alle Kinder freuen sich darauf.“

Aufgrund der Baustelle in der Beindstraße/Rathauskreuzung wird es in diesem Jahr eine geänderte Streckenführung geben. Der Zug führt durch folgende Straßen:

Schulstraße – Unterdorfstraße – Wasserbettstraße – Beindstraße – Schulstraße. Die Laternen müssen die Kinder selbst mitbringen. Fackeln dürfen nicht verwendet werden. Die Teilnehmer treffen sich um 17.45 Uhr im Schulhof der Hans-Thoma-Grundschule. Der Zug wird sich danach aufstellen und sich um 18 Uhr in Bewegung setzen. Der Zugang ist von der Beindstraße und von der Schulstraße aus möglich.

Wie jedes Jahr erhalten die Kinder nach Beendigung des Zuges Martinsmännchen erhalten. Ab 17 Uhr sorgt der Förderverein der Hans-Thoma-Grundschule auch in diesem Jahr im Schulhof wieder für das leibliche Wohl der Besucher. Kessler: „Machen Sie bitte regen Gebrauch von dieser Möglichkeit und unterstützen Sie so die Arbeit des Fördervereins.“ Die Anwohner der Zugstrecke bittet er, Gläser mit brennenden Teelichtern auf die Fensterbank zu stellen, um auch für die am Zug teilnehmenden Kinder und Eltern eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. red

