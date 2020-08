Baustelle wegen Netzanschluss

Im Auftrag des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar und der Gemeinde finden in der Zeit zwischen dem 17. August und dem 12. September in Heddesheim in der Ringstraße, Höhe Verlängerte Triebstraße, und weiterführend in der Verlängerten Triebstraße sowie in der Rheinstraße Aufgrabungen durch eine Tiefbaufirma statt. Wie die Verwaltung mitteilt, werden Leerrohre für die Anbindung der Karl-Drais-Schule an das Glasfasernetz des Zweckverbandes verlegt. Dazu seien Teil- und Vollsperrungen der Straßenabschnitte notwendig. Die Umleitungen würden vor Ort ausgeschildert. Die Zufahrt zu den Privatgrundstücken werde weitestgehend gewährleistet sein. red/agö

