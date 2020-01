Baustelle wieder ab Ende Februar

Der Umbau der Kreuzung am künftigen Heddesheimer Ärztehaus geht voraussichtlich erst Ende Februar weiter. Das teilte Jürgen Beck, Leiter des Amts für Bauverwaltung und Tiefbau in Heddesheim, auf „MM“-Nachfrage mit. Ursprünglich war geplant, dass der dritte Bauabschnitt in der kommenden Woche ab 27. Januar beginnt. Notwendige Asphaltarbeiten könnten sinnvollerweise aber erst bei etwas wärmerem Wetter ausgeführt werden, erklärte Beck.

Bereits im vergangenen Jahr waren zunächst die Ladenburger Straße halbseitig, später für mehrere Wochen die Schaafeckstraße vollgesperrt. „Diese ersten beiden Bauabschnitte sind erledigt“, sagte Beck. Nach einem Koordinationsgespräch mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde gehe es nun – passendes Wetter vorausgesetzt – Ende Februar weiter. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Voraussichtlich bis Mitte März werde dann im Bereich des Gehwegs an der Ecke Schaafeck-/Werderstraße gearbeitet. Dabei werden auch die Kabel für die neue Ampelanlage verlegt. Dafür sei eine halbseitige Sperrung nötig. Der Verkehr werde entsprechend umgeleitet.

Vollsperrung wohl Mitte März

Im vierten Bauabschnitt von circa Mitte März bis Mitte April soll dann unter anderem der vierte Fußgängerübergang an der Kreuzung hergestellt werden. Der Abschnitt auf der Werderstraße müsse für diesen Zeitraum voll gesperrt werden. In der letzten Bauphase im Anschluss stünden – bis voraussichtlich Anfang Mai – noch kleinere Absperrungen an den Keuzungsecken an, unter anderem für eine Absenkung des Gehwegs in der Ladenburger Straße. Über den genauen Zeitplan samt Umleitungen will das Bauamt rechtzeitig informieren. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020