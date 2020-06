Baustellen im Ort sind eine Belastung

Ganz Heddesheim ist derzeit eine Baustelle – zumindest gefühlt. In der Unterdorfstraße am Alten Rathaus geht seit Wochen nichts mehr. „Es ist schwierig im Moment in Heddesheim“, räumte Bürgermeister Michael Kessler deshalb auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ein: „Die Baumaßnahmen sind spürbar und belastend.“

Unterdorfstraße: Gerade für Geschäfte und den Fußgängerverkehr sei es in der Unterdorfstraße nicht einfach. Doch Kessler machte den Bürgern Hoffnung: „Spätestens am 10. Juli werden wir mit der Baustelle weiterwandern“, kündigte er an. Das wird vor allem auch die Aktiven der Feuerwehr freuen, denn die müssen momentan durch die Baustelle zu Einsätzen ausrücken. „Insgesamt sind wir im Plan“, versicherte der Bürgermeister. Und dieser Plan sieht vor, dass die Arbeiten in der Unterdorfstraße bis Mitte September abgeschlossen sind.

Wasserbettstraße: Auch in der Wasserbettstraße gestaltet sich die Situation laut Kessler „ganz schwierig“. Hier könnten die Bewohner oft nur auf einem schmalen Weg ihre Häuser erreichen. Doch auch da ist Besserung in Sicht. In Kürze gehe es an die Herstellung der Oberfläche. „Spätestens am 13. Juli“, versprach Jürgen Beck vom Bauamt: Die Asphaltkolonne ist schon bestellt.“

Ärztehaus: Am Ärztehaus wird ebenfalls noch gearbeitet. Ende des Monats sollen hier im öffentlichen Raum die restliche Arbeiten erfolgen. „Zwei Ampelmasten fehlen noch“, erläuterte Kessler dazu.

Badesee: Das beliebte Strandbad ist seit zwei Wochen in Betrieb. „Es läuft ganz gut, teilte Kessler dazu mit. Trotz zweier heißer Tage habe man die Obergrenze von 3000 Gästen bislang nicht erreicht. Am vergangenen Mittwoch seien es 2800 Besucher gewesen, allerdings insgesamt und nicht gleichzeitig, was für die Grenze entscheidend ist. „Ich bin ganz zufrieden, wie es läuft“, bilanzierte der Bürgermeister. Vor allem die bereits im vergangenen Jahr eingeführte Ticket-App fürs Smartphone hilft bei der Bewältigung der Corona-Auflagen. Das eine oder andere Detail werde noch geändert. Morgens um 7 Uhr sind die Einzelkarten per App meist schon vergriffen. Deren Zahl ist auf 500 beschränkt. Im Laufe des Tages werden aber weitere Karten freigegeben, wie Kessler erläuterte: „Das ist ein atmendes System.“ Obwohl bislang alles reibungslos läuft, ist sich der Bürgermeister um die Problematik bewusst: „An heißen Wochenenden wird es zu Härtesituationen kommen.“ Saisonkarten sind letztmals am Dienstag, 30. Juni, erhältlich. Wer kein Smartphone hat, kann Tageskarten auch per Internet bezahlen und ausdrucken.

Kleine „Kerwe“: Zu den Branchen, die durch die Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind, zählen die Schausteller. Zwei von denjenigen, die im Oktober zur Kerwe kommen wollen, habe er deshalb in den nächsten beiden Wochen eine Fläche neben Jugendhaus zur Verfügung gestellt. Dort könnten sie zwei kleine Karussells und einige Buden aufstellen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Kesslers Appell an die Bürger: „Jeder muss hier seinen Beitrag leisten, dass es auch nach der Krise noch diese Geschäfte gibt.“ Der Rat unterstützte diesen Aufruf durch Beifall.

Verein F.A.I.R.: Der Verein F. A. I. R. erhält von der Gemeinde für seine Arbeit mit Geflüchteten einen Zuschuss von 15 000 Euro. Das Geld stehe noch aus Fördermitteln zur Verfügung, begründete Kessler seinen Vorschlag, dem auch der Rat zustimmte. „Da wird ganz hervorragende Arbeit geleistet“, sagte Martin Kemmet (CDU), der den Wunsch an den Bürgermeister herangetragen hatte. „Die Ehrenamtlichen sind jeden Tag mit Flüchtlingen unterwegs. Das ist ein Beitrag für unsere Gesellschaft, der gar nicht hoch genug bewertet werden kann.“

