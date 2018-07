Bebaungskonzept und Straßennamen

Anzeige

Umfeld Bürgerhaus: Für die Umgestaltung rund ums Bürgerhaus mit dem Neubau des Café Brotzeit der Bäckerei Görtz kommt auf die Gemeinde ein Kostenanteil von rund 600 000 Euro zu. Darin enthalten sind unter anderem die Beleuchtung und die weitere Ausstattung (Poller, Sitzbänke etc.), die Anpassung des Fahrbahnrands und ein neuer Außenbereich hinter dem Bürgerhaus. Eine detaillierte Kostenberechnung wird in der Sitzung vorgestellt. Zudem soll die Planung für die Freianlagen vergeben werden. Die Verwaltung schlägt überdies vor, im Zuge der Maßnahme ein etwa 40 Meter langes Teilstück der fast 100 Jahre alten Trinkwasserleitung in der Beindstraße zu erneuern.

Kinderbetreuung: Weil die Nachfrage nach Ganztagsplätzen im Kindergartenbereich gestiegen ist und durch Zuzüge mehr Kinder in der Gemeinde leben, soll der kommunale Kindergarten erweitert werden. Das Architekturbüro Reichel+Benkeser hat dafür einen Entwurf erarbeitet, der in der Sitzung vorgestellt wird. Der Anbau von zwei zusätzlichen, fächerförmigen Gebäudeteilen soll demnach Platz für weitere 50 Kinder in zwei neuen Gruppen bieten. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr erfolgen. Dafür können die Räte in der Sitzung auch die weiteren Architekten- und Planungsleistungen vergeben.

Volkshochschule: Alle zwei Jahre muss die ehrenamtlichen Leitung der Volkshochschule Heddesheim neu gewählt werden – so auch jetzt. Bürgermeister Michael Kessler schlägt Amtsinhaber Friedrich Graser zur Wiederwahl vor. Zudem soll die Benutzungs- und Gebührenordnung unter anderem dahingehend geändert werden, dass ein einheitlicher Rahmen von zwei bis sechs Euro je Unterrichtseinheit für alle Programmbereiche von Sprachen bis Gesundheit möglich ist. Damit soll die Volkshochschule in die Lage versetzt werden, interessante Angebote benachbarter Einrichtungen ins Programm aufzunehmen. Die Verwaltungsgebühr bei Rücktritten soll von drei auf fünf Euro angehoben werden. Angepasst werden soll zudem die Regelung für Anmeldungen vor dem offiziellen Termin: Diese würden dann künftig als „gleichzeitig eingegangen“ gelten und bei schnell ausgebuchten Kursen keinen Vorrang mehr begründen.

