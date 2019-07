Beeindruckende Leistungen gezeigt

„Es soll ein bunter musikalischer Abend werden, der die ganze Bandbreite unseres Angebots widerspiegelt“, versprach Andrés Bertomeu. Der Leiter der Heddesheimer Musikschule wurde beim Abschlusskonzert unterstützt vom stellvertretenden Leiter der Musikschule in Mannheim, Michael Angierski, dem Publikum, meist Eltern, die an diesem Donnerstagabend in den Veranstaltungssaal des Bürgerhauses gekommen waren, um ihren Sprösslingen zuzuhören.

300 Schüler werden in der Einrichtung auf fast allen gängigen Instrumenten unterrichtet, außer beispielsweise Harfe, die wird in der Hauptstelle in Mannheim angeboten.

Große Bläserklasse

Auffallend ist es, dass sich die meisten Schüler für ein Blasinstrument wie Saxofon oder Trompete entschieden haben. Und der „Run“ auf diese Instrumente ist ungebrochen, das konnte auch der Schulleiter bestätigen: „Wir haben die größte Bläserklasse.“

Als einen Grund nannte er die hervorragende Kooperation mit den Schulen, aber auch, dass man sehr schnell mit anderen zusammen spielen könne. Das bestätigte auch die 11-jährige Lucia, die seit knapp zwei Jahren Trompete spielt und von diesem Instrument begeistert ist. Aufgeregt waren die kleinen Musiker an diesem Abend schon, als sie von ihren Lehrern gerufen wurden, um die letzten Instruktionen zu erhalten.

Den Anfang machten die Blockfötenkinder der Orientierungsgruppe mit „Atte katte Kätzchen“ unter der Leitung von Christiane Loelgen. Noch schnell ein Winken und die Rückversicherung ins Publikum, ob die Eltern auch wirklich anwesend waren, dann richteten sich die Blicke zur Lehrerin. Als die den Ton angab, konnte es losgehen, und das Vorspiel war nur noch halb so schlimm. Hinter dem mächtigen Flügel verschwand mancher Schüler beinahe; etwa der junge Pianist Ferdinand Freiburg, der ruhig eine „Musette“ vortrug.

Ebenso leicht im Anschlag spielte Julia Cheng das Stück „Regentag“. Nicht nur Talent, sondern auch Fleiß bewies danach Musikschüler Nico Fehres. Bei „Fairy Tail“, einem anspruchsvollen Stück von Yasuharu Takanashi, das eine Portion an Fingerfertigkeit abverlangt, flogen seine Finger nur so über die Tasten.

Ebenso beeindruckend war das Zusammenspiel der beiden Flötistinnen Tanja Schmitt und Leonie Wessling mit der „Sonate in D-Dur“ von Francois Devienne, um gleich die Bühne für das Saxofonquartett „X mal Sax“ freizugeben, das unter anderem einen der „Ungarischen Tänze“ von Brahms in einer Saxofon-Bearbeitung spielte.

„Nach dem Regen“ hieß das Stück des Gitarrenensembles. Weil kein Regen in Sicht war, war das Publikum gefordert, den Regen Hände reibend, schnipsend oder auch schenkelklatschend zu simulieren.

Dass auch Schlagzeug ein wohlklingendes Instrument sein kann, bewiesen schließlich Noam Jandl und vier weitere Schlagzeuger. Den Abschluss des beeindruckenden Jahreskonzerts in Heddesheim machten die Bläserklasse unter der Leitung von Volker Günther und das Jugendblasorchester unter der Leitung von Sammy Müller mit Melodien aus dem Disney-Blockbuster „La La Land“. greg

