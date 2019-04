Beerdigungssingen nur einmal jährlich

Die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger beim Heddesheimer Männergesangverein sinkt, die Qualität lässt sich dadurch nicht immer halten. Dies war der Grund, dass bei der Mitgliederversammlung der Antrag gestellt wurde, in Zukunft nur noch einmal im Jahr ein Beerdigungssingen für die verstorbenen Mitglieder durchzuführen. Ein geeigneter Tag muss noch gefunden werden.

Das Thema wurde – wie auch in den vergangenen Jahren – sehr kontrovers diskutiert. Mit 16 Ja-Stimmen wurde der Antrag angenommen. Sechs Mitglieder enthielten sich, zwei lehnten den Antrag ab. Dies war indessen das einzige Thema, das zu Wortwechseln führte. Vorsitzender Ernst Lederer berichtete, dass der Verein nun 111 Mitglieder zählt, sechs weniger als im vergangenen Jahr. In seinem Rückblick lobte Lederer die gelungenen Auftritte des Kinder- und Jugendchors, die eigene Faschingsveranstaltung in der Alten Schule und die Teilnahme bei Freundschaftssingen. Ein Tagesausflug führte ins Elsass und die Mehrtagesfahrt ins Trentino. Die Tour kam bei den Teilnehmern sehr gut an. „Es war die beste Fahrt der vergangenen Jahre“, so Lederer. Die Weihnachtsfeier fand im Bürgerhaus statt und der gemischte Chor nahm, gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor, bei der Seniorenfeier der Gemeinde in der Nordbadenhalle teil. Lederer lobte besonders den Einsatz des Vizedirigenten Theo Kling, der bei Ausflügen und Veranstaltungen durch sein Engagement glänzt. Mitgewirkt haben der Kinderchor beim Närrischen Seniorennachmittag im Bürgerhaus und der gemischte Chor beim Festbankett des Sängerbundes Heddesheim.

Auch in diesem Jahr ist der Kalender wieder gut gefüllt. Im Juli ist ein Ausflug nach Pforzheim in den Gasometer geplant. Beim Heddesheimer Dorffeschd tritt der Kinderchor auf und der fünftägige Familienausflug führt in den Teutoburger Wald. Der gemischte Chor singt beim Volkstrauertag, der Kinderchor beim Weihnachtsmarkt und der Seniorenweihnachtsfeier in der Nordbadenhalle. Mit musikalischen Beiträgen wird der MGV beim Neujahrsempfang der Gemeinde vertreten sein.

Volker Schmid legte einen detaillierten Kassenbericht vor, der ein Minus aufweist. Gerhard Krell bestätigte, auch im Namen von Brigitte Reibold, eine einwandfreie Kassenführung. Sein Antrag, die Vorstandschaft zu entlasten, wurde einstimmig angenommen. diko

