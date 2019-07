Begegnungen schaffen Verständnis

„Unsere Familien haben sich angenähert und lange Freundschaftswege aufgebaut, die auch heute noch unsere Schritte führen“, sagte Bürgermeister Jean-Paul Mallet bei der offiziellen Feier im Rahmen des 45. Jubiläums der Partnerschaft zwischen Nogent-le-Roi und Heddesheim. Der Gemeindesaal in Villemeux war sehr gut besucht, auch eine Delegation der spanischen Stadt Salas, der Partnerstadt von Nogent-le-Roi, war dabei. Der Bürgermeister des Kantons zitierte Goethe mit den Worten: „Wir fürchten Menschen nur, wenn wir sie nicht kennen. „Wir haben uns in 45 Jahren kennengelernt: Unsere Schüler haben zusammen Friedenssäulen aufgebaut, unsere Musiker haben dieselben Noten geteilt, unsere Sänger die gleichen Melodien gesungen, unsere Wanderer sind gemeinsame Wege gegangen, unsere Radfahrer haben ihr Tempo aneinander angepasst und unsere Künstler arbeiten zur gleichen Zeit.“ Obwohl diese Versöhnung heute normal sei, unterschätze man manchmal die Kraft „dieses historischen Wunders für unsere beiden Länder, wie für Europa“, erinnerte er an die Anfänge, die von Konrad Adenauer, Charles de Gaulle aber auch von Fritz Kessler ausgingen. Mallet schloss mit den Worten: „Es lebe die Partnerschaft und Danke an euch allen für eure brüderliche Anwesenheit.“

Michael Kessler sprach von der Vision von 1974, dass durch persönliche Begegnungen ein Verständnis füreinander und gegenseitiges Vertrauen zueinander geschaffen werden kann. „Die Beziehungen zwischen unseren beiden Gemeinden haben sich über Jahrzehnte weiterentwickelt und vertieft“, so der Heddesheimer Bürgermeister. „Ich freue mich, voller Überzeugung immer wieder sagen zu können: Aus Partnern sind Freunde geworden“, so Kessler. Die Herausforderungen der Zukunft könne man nicht durch Abschottung, sondern nur durch Solidarität miteinander meistern.

Nachbarn kennenlernen

Den Wert des Jugendaustausches würdigten beiden Seiten: „Wir wollen es jungen Menschen ermöglichen, ihre europäischen Nachbarn und deren Kultur kennenzulernen und so Verständnis für andere Lebens- und Denkweisen zu entwickeln“. So dankten die Bürgermeister allen Engagierten.

Das Saxofonensemble aus Heddesheim, verstärkt durch französiche Musiker, intonierte die Hymen der beiden Nationen und zum Abschluss: „Freude schöner Götterfunken“, die Europahymne. Die 14 Bürgermeister vom Kanton Nogent-le-Roi, Bürgermeister Kessler, die Heddesheimer Gemeinderäte sowie Mitglieder der Partnerschaftskommission bekräftigten mit ihren Unterschriften das Fortbestehen der Partnerschaft. Der Nachmittag war den Sportlern vorbehalten, die sich auf dem Fußballfeld und der Bouleanlage betätigten. Eine Wandergruppe erkundete die Umgebung der Kantonsstadt.

