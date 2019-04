Begeistert von der Schatzsuche

„Schade, dass der Ostercamp schon vorbei ist“, bedauerten die Kinder. Zurück von einem harten Fußballmatch in der Heddesheimer Halle, stürmten sie abgekämpft in das Foyer, um sich mit Getränken und einem kleinen Snack für das nächste Spiel zu stärken.

Eigentlich fand ich es ganz doof, dass mich hier meine Mutter angemeldet hat, ohne mich zu fragen“, äußerte sich der sechsjährige Leon. Doch dann habe ihm das Ostercamp super gefallen, vor allem das Fußballmatch, wo er als Mittelstürmer viel dazu beigetragen habe, das Spiel haushoch zu gewinnen. 38 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nutzten die Osterferien, um vier Tage lang an dem Camp teilzunehmen, das von der Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH), einem Dachverband von ASB, Tennis-, und Tischtennis-Club, Fußballern und TG, auf die Beine gestellt wurde.

„Mit unserem Angebot wollen wir Kinder in Bewegung bringen“, erklärte IGSH- und TG-Vorsitzender Wolf-Günter Janko. Die vor zwei Jahren gebildete IG sieht ihr Angebot als „Dienstleistung“ im Auftrag der angeschlossenen Mitgliedervereine an. „Unser Ziel ist es, dass Kinder auch in andere Sportarten reinschnuppern können und diese mal ausprobieren“, formulierte Janko einen Hintergedanken und ergänzte, dass es ein offenes Angebot sei und dass somit auch „Nichtmitglieder“ teilnehmen können in der Hoffnung, dass das eine oder andere Kind sich für eine Mitgliedschaft in einem der Sportvereine entscheidet.

Finanziell unterstützt wird das Projekt von den Sponsoren der VR-Bank Rhein-Neckar und dem Anbieter „Kids-Meal“, der für das leibliche Wohl der Kinder zuständig war. Vier Tage lang, jeweils von 8.30 Uhr bis um 17 Uhr, wurden die Ferienkinder altersgerecht von versierten Übungsleitern mit den sportlichen Aktivitäten vertraut gemacht.

Noch Plätze im Pfingst-Camp frei

Nach einem ausgiebigen Frühstück gingen die Teilnehmer, in vier altersgerechte Gruppen aufgeteilt, ihre jeweiligen Aktivitäten an. Kinder bis zum Alter von sieben Jahren waren an den grünen T-Shirts, bis zu acht Jahren an den gelben, bis neun Jahre an den blauen und bis zu zwölf Jahren an den roten Hemden zu erkennen.

Mit großem Eifer und vielLeidenschaft schwangen sie den Tennis- oder den Tischtennisschläger, sie ließen die Kegel purzeln, es wurde geturnt, Handball oder Fußball gespielt, oder man probierte den aktuellen Trend „Parcours“ aus.

Wer keine Lust mehr verspürte oder außer Puste war, durfte sich in die Bastelecke setzen und sich dort kreativ betätigen. Zwischendurch gab es auch eine Fahrradtour bis nach Ladenburg auf die Neckarwiese, was bei sommerlichen Temperaturen und wunderbarem Wetter sehr gut ankam

Klarer Höhepunkt der Ferientage, und da waren sich alle einig, war aber trotzdem die Suche nach dem verborgenen Osterschatz. „Ich habe den Hasen und die Ostereier gefunden und sie auch alle gleich aufgegessen“, erzählte Dana (neun), die nicht das erste Mal ein Feriencamp besuchte. Auch die siebenjährige Lucille fand die Veranstaltung „ganz toll“, am besten gefielen ihr die Schnitzeljagd und die Fahrradtour. „Das Essen war aber auch ganz lecker“, bemerkte sie.

Zu Pfingsten ist bereits das nächste Camp geplant; bis zu 30 Kinder können dabei mitmachen. „Und es gibt noch freie Plätze“, betonte Janko. Anders beim Sommercamp: „Hier führen wir jetzt bereits eine Warteliste“.

