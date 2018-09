Beindstraße gesperrt

Ab Montag, 24. September, ist die Beindstraße in Heddesheim zwischen der Evangelischen Kirche und der Rathauskreuzung voraussichtlich für zwei Monate wegen Bauarbeiten gesperrt. Das teilte die Gemeinde jetzt mit. Eine überörtliche Umleitung werde ausgeschildert. Die Busse der Linien 627, 629 und 630 fahren während der Bauarbeiten eine geänderte Strecke. Die Haltestellen Hans-Thoma-Schule, Muckensturmer Straße und Johannes-Kepler-Schule können während der Sperrung nicht bedient werden.

Haltestellen an anderen Orten

Für die Haltestelle Johannes-Kepler-Schule werde ein Ersatz in der Ringstraße aufgestellt. Die nördlich in der Unterdorfstraße gelegene Haltestelle Rathaus kann ebenso nicht bedient werden. Hierfür soll es Ersatz in der Bahnhofstraße, Kreuzung Unterdorfstraße, geben. Die Haltestelle Rathaus direkt am Feuerwehrhaus, bleibt weiter in Betrieb. Die Fußgängerumleitung sowie der Schulweg verlaufen über die ampelgeregelten Überwege. Die Querung der Beindstraße ist an einer Fußgängerampel möglich.

Grund für Sperrung die ist die Erneuerung der mehr als 100 Jahre alte Wasserleitung sowie der Gasleitung. Die Gemeinde nutzt dafür die derzeit laufende Umgestaltung rund um das Bürgerhaus. Die Arbeiten werden von der Firma Schnell ausgeführt und kosten rund 120 000 Euro, informierte Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im Angebotspreis enthalten sei auch die Straßendeckenerneuerung. Die Kosten hierfür übernimmt der Kreis. red/agö

