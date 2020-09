Berge als gemeinsames Hobby

„Gemeinsame Interessen, Toleranz und die Übereinstimmung in wichtigen Fragen sind der Grundstock für unser 50-jähriges Zusammenleben“, stellen Hilary und Claus Herzog fest. Die beiden feiern am heutigen Freitag ihre Goldene Hochzeit.

Hilary Herzog wurde in Blackburn, Großbritannien, geboren. Ehemann Claus in Siegen in Westfalen. Hilary besuchte die Hotelfachschule, um dann in Hotels zu arbeiten. Claus Herzog studierte an der Uni Karlsruhe Bauingenieurwesen, mit dem Vertiefungsfach Statik. Beide lieben Sport und bewegen sich auch heute noch gerne.

In Mannheim lernten sie sich kennen. Hilary Herzog wollte ihre in der Schule erlernten Deutschkenntnisse weiter verbessern. Sie arbeitete bei der US-Armee und bei ABB. Claus Herzog wurde von dem Baukonzern Philipp Holzmann engagiert, bevor er sich 1978 selbstständig machte. Sein damaliger Chef sagte über ihn: „Er ist einer, der Flöhe husten hört“, lächelt der Jubilar.

Prominente Baustellen

„Mein erster großer Auftrag war beim Neubau des Reiß-Museums in Mannheim“, erzählt der Fachmann, der sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Der Neubau des Congress Centers Rosengarten, die Variohalle und die Tiefgarage, der Musensaal samt Brandschutz, bearbeiteten Herzog und sein Team.

Dazu gehörte auch Ehefrau Hilary, die inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat: „Ohne sie hätte ich mich nicht selbstständig gemacht“, verrät der Fachmann. „Sie war immer da, wenn sie gebraucht wurde“. Er sagt auch: „Der Rosengarten war ein Leitprojekt.“ In Spitzenzeiten hatte er 40 Mitarbeiter beschäftigt, sein Büro inzwischen nach Wallstadt verlegt.

„In Heddesheim fühlten wir uns von Anfang an wohl, traten gleich im Gründungsjahr in den Heddesheimer Tennisclub ein“. Hilary war sogar Clubmeisterin. Sie knüpften auch die Kontakte zum englischen TC Brabyns und organisierten die Treffen der beiden Clubs. Claus Herzog spielte auch Fußball, beide waren auch auf dem Golfplatz aktiv.

„Unsere große gemeinsame Leidenschaft ist das Wandern in den Tiroler Bergen“, gestehen beide. Er hat schon zweimal die Alpen überquert. „In den letzten Monaten sind wir mehr als 500 Kilometer im Odenwald gewandert“, strahlt Hilary Herzog. Claus Herzog ist in der evangelischen Kirchengemeinde als Ratgeber geschätzt. Sie engagiert sich bei Inner Wheel, er bei den Rotariern. Claus Herzog schätzt die Arbeit von F.A.I.R Heddesheim, deren Wirken er unterstützt.

Ihr liebstes Urlaubsziel ist die Toscana. Seit 15 Jahren sind sie einmal im Jahr dort, lernten sogar die italienische Sprache. Hilary Herzog ist seit 35 Jahren eine aktive Folkloretänzerin in Ladenburg. „Wir Frauen haben uns auf internationale Tänze spezialisiert“, strahlt sie.

„Der Beruf stand immer an erster Stelle“, gibt Herzog zu und weiß, dass es für seine Ehefrau nicht immer leicht war. „Wir fanden immer einen Nenner“, sagte das Jubelpaar, das den Festtag in den Tiroler Bergen verbringen wird. „Da finden wir alles, was uns gut tut“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020