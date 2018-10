Beste Blumengärtner letztmals ausgezeichnet

„Alles hat seine Zeit, so steht es schon in der Bibel und warum soll das nicht auch auf den Blumenschmuck-Wettbewerb zutreffen“, so die Vorsitzende des Landfrauenvereins Ingrid Bach in ihrer Begrüßung zur Preisverleihung des 40. und auch letztmaligen Blumenschmuck-Wettbewerbs. Ein leichtes Raunen war im Bürgerhaus nach dieser Aussage der Vorsitzenden zu verzeichnen. Der Blumenschmuckwettbewerb ist eine gemeinsame Veranstaltung des Landfrauenvereins und des Vereins der Gartenfreunde.

Ingrid Bach blickte zunächst auf die Entstehung des Wettbewerbs im Jahr 1978 zurück und berichtete von 131 Teilnehmern im Jahr 1990. Die diesjährige Teilnehmerzahl von 69 konnte nur durch gutes Zureden einzelner Kommissionsmitglieder erreicht werden, berichtete sie. Viele Vorgärten sind für Parkplätze zugepflastert, mit Steinen ausgelegt.

Gartenbank gestiftet

Auch habe die Balkonbepflanzung und die Anzahl der Blumenkästen an den Fenstern in Heddesheim abgenommen, ließ sie wissen. Sie hoffe jedoch, die Teilnehmer bepflanzen weiterhin ihre Häuser und Vorgärten, auch ohne dafür einen Preis zu erhalten. Die neunköpfige Bewertungskommission war erfreut und überrascht in welch guten Zustand die Pflanzen trotz der heißen Temperaturen waren. Mit dem Beschluss der Gartenfreunde und der Landfrauen, den Gewinn des Nachmittags für eine Gartenbank zu stiften, beendete die Vorsitzende ihre Ansprache. Den musikalischen Teil gestaltete die Musikvereinigung Neckarhausen unter ihrem Leiter Csaba Asbóth.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Michael Kessler den Teilnehmern des Blumenschmuckwettbewerbes, die dazu beitragen, das Ortsbild zu verschönern. Verständnis zeigte er für die Entscheidung, den Wettbewerb zu beenden. Für die Organisatoren sei es immer schwerer geworden, Bürger zur Teilnahme zu bewegen, so Michael Kessler. Die Gemeinde habe die Veranstaltung gerne unterstützt. Über 20 selbst gebackene Kuchenspezialitäten sowie Kaffee erfreuten nach den Ansprachen die Gaumen der Gäste. Vor der Preisverleihung sprach Ingrid Bach Karl Boch besonderen Dank aus.

Alle 69 Teilnehmer erhielten ein bepflanztes Glasgefäß. Der Pokal für den 1. Platz ging wie in den Vorjahren an Karin Gehrmann. Die zehn Erstplatzierten erhielten neben der Blumenschale eine Urkunde. Jede Urkunde war einzigartig, denn sie zeigte ein Foto des Blumenschmuckes des jeweiligen Teilnehmers. Ein weiteres Highlight war die Verlosung von drei vom Raiffeisenmarkt gesponserten Einkaufsgutscheinen (50, 75 und 100 Euro).

Suche nach einer Alternative

Friedrich Klein von den Gartenfreunden dankte in seinen Schlussworten den Landfrauen für die gute Zusammenarbeit beim Blumenschmuckwettbewerb und bedauerte, dass ein solcher nicht mehr stattfinden werde. Er versicherte jedoch, dass der Gartenverein nach einer Alternative suche. Für diese Aussage applaudierten die Gäste im Bürgerhaus. Mit einem „Abba-Medley“ der Musikvereinigung Neckarhausen endete die Heddesheimer Traditionsveranstaltung.

Die ersten zehn Preisträger des 40. Blumenschmuck-Wettbewerbes sind: Karin Gehrmann (1), Agnes Klemm (2), Gudrun Siegel (3), Renate Grosch (4), Roswitha Messerschmidt (5), Anneliese Sperling (6) Ursula Menz (6), Werner Schöner (7), Christine Schmidt(8), Heidi Peikert (9) und Christel Bach (10).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018