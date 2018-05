Beste Stimmung trotz Wetterkapriolen

Anzeige

Es machte allen viel Spaß, im Kreise fröhlicher Besucher zu feiern, insbesondere konnten sich die jüngsten Teilnehmer auf der Spielwiese ordentlich austoben, soweit es das wechselhafte Wetter zuließ. Die ganz unverzagten nutzten auch die Sitzplätze am Rande der Festwiese unter dem schützenden Laubdach des großen Baumes.

Hier konnte man die Fahrradtour am Vatertag ganz entspannt bei Speis und Trank ausklingen lassen. Für alle ein Tag, den sie sicher in positiver Erinnerung behalten werden. Es gab von vielen Seiten Lob für die schmackhaften Speisen und die leckeren selbst gebackenen Kuchen. Ein besonderes Dankeschön vom TG Vorstand ging an die zahlreichen Helfer aus den Reihen der Mitglieder und Freunde der Turngemeinde.

Am Grill, beim Getränkeausschank, an der Kaffee- und Kuchen-Theke, an den beiden Kassen und natürlich auch beim Geschirrspülen war den ganzen Tag über Betrieb, so dass umfassende Unterstützung durchgehend gefordert war. Da der Einsatz der Helfer in zwei Schichten aufgeteilt war, kamen auch alle in den Genuss, bei launiger Musik aktiv selbst mitzufeiern.

Ebenfalls herzlicher Dank ging an alle, die beim Auf- und Abbau tatkräftig mitgewirkt haben. Nur durch die großzügige Unterstützung und Mitwirkung bei der Ausgestaltung des Familienfests war auch dieses Jahr das „Vadderdagsgrillen“ der TG Heddesheim insgesamt wieder „eine runde Sache“. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018