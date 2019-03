Bestseller-Autor stellt Roman vor

Der Bestsellerautor Oliver Pötzsch liest am Donnerstag, 29. März, in Heddesheim aus seinem historischen Roman „Der Spielmann“ Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Pflug. Veranstalter sind die Gemeindebücherei und die Bücherecke am Rathaus. Dort gibt es jeweils auch Eintrittskarten für zehn Euro.

Seinem Roman hat der Autor die Geschichte des Johann Georg Faustus zugrunde gelegt. Ausgangsort der Handlung ist Knittlingen im Kraichgau im Jahr 1486 – eine ruhige Stadt, bis zu dem Tag, als Gaukler kommen und plötzlich Kinder verschwinden. Johann Georg, genannt „Faustus“, der Glückliche, kümmert das nicht. Ihn interessiert nur der Spielmann und Magier Tonio del Moravia, der ihn fasziniert. Johann schließt sich ihm an, und gemeinsam ziehen sie durch die deutschen Lande. Der junge Mann saugt alles auf, was Tonio ihm beibringt. Doch schon bald beschleicht Johann das Gefühl, dass sein Meister mit dunklen Mächten im Bunde steht … red

